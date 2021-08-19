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Dünya Pakistan'da Kerbela etkinliklerine bombalı saldırı düzenlendı
Dünya

Pakistan'da Kerbela etkinliklerine bombalı saldırı düzenlendı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 14:45:00 -
Pakistan'da Kerbela etkinliklerine bombalı saldırı düzenlendı

Pakistan’ın Pencap’ın Bahavalnagar şehrinde gerçekleşen bombalı saldırının ardından sosyal medyaya düşen görüntülerde, çok sayıda ambulansın ve polisin patlama alanına hareket ettiği, yaralı kişilerin yol kenarlarında beklediği yer aldı. Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Bölgedeki Şii lideri Havar Şevket de patlamayı doğrularken, saldırıya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

Nüfusu 220 milyonu aşan Pakistan’da 20 milyon civarında Şii'nin yaşadığı tahmin ediliyor.

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