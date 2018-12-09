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Pakistan'da, Hz. Muhammed'in doğumu için düzenlenen etkinlikte EYP patladı

Pakistan'da, Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik sırasında patmala meydana geldi. İlk belirlemelere göre, patlamada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

09 Aralık 2018 Pazar 09:06
Pakistan'da, Hz. Muhammed'in doğumu için düzenlenen etkinlikte EYP patladı

Pakistan'da Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik sırasında meydana gelen patlamada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Etkinlik sırasında patlama

Patlama, Birleşik Eylem Hareketi Partisi (MQM) tarafından Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümü dolayısıyla ülkenin en büyük kenti Karaçi'nin Gülistan-ı Jauhar bölgesinde düzenlediği etkinlik sırasında meydana geldi.

Motosikletli saldırgan EYP attı

Yerel kaynakların paylaştığı bilgiye göre, yerel saat 01.00'de etkinlik sırasında motosikletli bir saldırgan kalabalığın arasına el yapımı patlayıcı attı.

2'si ağır 6 yaralı

Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Etkinlikte bulunan İletişim Teknolojileri ve Telekominikasyon Bakanı Makbul Sıddıki ile Sindh Eyalet Meclisi ana muhalefet lideri Havaja Izharul Hasan patlamadan yara almadan kurtuldu.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 09:06
  1. hz. Muhammed
  2. Pakistan
  3. EYP
  4. patlama

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  • yücelyücel23 dk önce
    ... Hz. Muhammed (S.A.V.)
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