Pakistan'da hükümeti Kovid-19'a karşı yeni önlemler aldı
Pakistan'da hükümet, Kovid-19 vakalarındaki artış sonrası martta kapatılan Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinin (NCOC) yeniden açılmasını kararlaştırdı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Şahbaz Şerif, Kovid-19 vakalarındaki artış sebebiyle endişesini vurguladı.
Şerif, vakalardaki artışlar sebebiyle NCOC'nin yeniden açılmasını kararlaştırdı.
Sağlık Bakanı Abdul Qadir Patel, 5-12 yaş aralığı için gelecek ay Kovid-19 aşılaması başlatacaklarını ifade etti. Pakistan'ın bu adımı, Kovid-19 günlük vaka sayısının 500'ü aşmasının ardından geldi.
Dün, 3 ay aranın ardından ülkedeki günlük vaka sayısı 541 olarak gerçekleşmişti.
NCOC, Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüşlerin ardından 31 Mart'ta kapatılmıştı.