Pakistan'da havan mermisi patladı: 5 ölü, 2 yaralı
ANKARA (AA) - Pakistan'ın kuzeydoğusunda hurda dükkanına götürülen eski bir havan mermisinin patlaması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Ülke basınındaki habere göre, polis yetkilileri, Hayber Pahtunhva eyaletinin Nowshera kentinde patlamamış halde bulunan eski bir havan mermisinin tekrar kullanılması amacıyla hurda dükkanında çekiçle parçalanmaya çalışıldığı sırada patladığını bildirdi.
Patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirten yetkililer, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.
Patlamanın ardından polis ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.