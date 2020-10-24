  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Pakistan'da güvenlik kuvvetleri 4 teröristi etkisiz hale getirdi
Aktüel

Pakistan'da güvenlik kuvvetleri 4 teröristi etkisiz hale getirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-24 10:11:32 -
Pakistan'da güvenlik kuvvetleri 4 teröristi etkisiz hale getirdi

İSLAMABAD (AA) - Pakistan’ın Belucistan eyaletinde güvenlik kuvvetleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Radio Pakistan’ın haberine göre, Mastung bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin saklandığı yerde çok sayıda silah ve aralarında intihar yeleklerinin de bulunduğu patlayıcılar ele geçirildi.

Teröristlerin hangi örgüte üye olduklarına dair bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu teröristler, bölgede güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MAM'ların yeni talipleri açıklandı!
Teknoloji

MAM'ların yeni talipleri açıklandı! "İki ülke ülgileniyor"

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Endonezya ve Tunus'un İHA'lar için güdümlü mühimmatlarla ilgilendiğini söyledi.
İran’da korkutan gelişme! Resmi açıklama yapıldı, bir ilk yaşanıyor
Dünya

İran’da korkutan gelişme! Resmi açıklama yapıldı, bir ilk yaşanıyor

İran'da koronavirüs salgınında bir ilk yaşanıyor. Ülkede son 24 saatte 6 bin 134 kişiye virüs teşhisi konuldu. Ülkede salgın başlangıcından ..
Sözde Karabağ lideri dünyaya rezil oldu... Putin'e açık açık yalvardı
Dünya

Sözde Karabağ lideri dünyaya rezil oldu... Putin'e açık açık yalvardı

Kahraman Azerbaycan ordusu karşısında perişan olan Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, Karabağ'ın geçmişte Çarlık Rusya'sının bir pa..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay