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Dünya Pakistan'da 'grev': Temsilcileri yeni zamların gelebileceğini duyurdu... Akaryakıt fiyatlarına zam geldi
Dünya

Pakistan'da 'grev': Temsilcileri yeni zamların gelebileceğini duyurdu... Akaryakıt fiyatlarına zam geldi

Yeniakit Publisher
2024-07-05 20:03:00 - 2024-07-05 20:04:03
Pakistan'da 'grev': Temsilcileri yeni zamların gelebileceğini duyurdu... Akaryakıt fiyatlarına zam geldi

Pakistan’da hükümetin petrole yönelik zam kararının ardından ülke çapında alınan grev kararı öncesi Karaçi’de yüzlerce kişi petrol istasyonlarına akın etti.

Pakistan’da hükümetin petrole yönelik zam kararının ardından ülke çapında alınan grev kararı öncesi Karaçi’de yüzlerce kişi petrol istasyonlarına akın etti.

Pakistan’da petrol fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle ülke çapında grev kararı alındı. Ülke genelinde 13 bin petrol istasyonunun katılacağı grev öncesi halk petrol istasyonlarına akın etti. Zamların gelebileceğini düşünen grev öncesi araçlarının depolarını doldurmak isteyen sürücüler petrol istasyonunda uzun kuyruklar oluşturdu. Trafiğin de aksamasına neden olan halk, ellerinde damacana ve şişelerle uzun süre sıra bekledi.

Pakistan Petrol Bayileri Derneği (PPDA) Başkanı Abdul Sami Khan, konuya ilişkin açıklamasında akaryakıt pompalarının bugün kapalı olacağını ve grevin planlanandan daha uzun sürebileceğini söyledi.

Pakistan’da grev öncesi petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu
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