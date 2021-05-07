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Dünya Pakistan'da feci olay: Polis havada taklalar attı
Dünya

Pakistan'da feci olay: Polis havada taklalar attı

Pakistan'da bir sürücü, kendisini durdurmak isteyen polis memuruna çarpıp kaçtı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 16:05:00 -

Pakistan’ın Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver kentinde bulunan otoyol gişelerinde aşırı hızlı olan otomobil sürücüsü, kendisini durdurmaya çalışan polis memuruna çarptı.

Polis memuru, çarpmanın etkisi ile havada taklalar atarak, metrelerce yüksekten yere çakıldı.

Olayda ağır yaralanan polis memurunun hastanede tedavisi devam ederken, kaçmaya çalışan sürücü ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Aracın polise çarptığı anlar ise gişelerde bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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