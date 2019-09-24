Pakistan’da feci deprem! Komşu ülkede hissedildi
Pakistan'da merkez üssü Jhelum kentinin 17 km kuzeyi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.24 Eylül 2019 Salı 16:24
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Pakistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Pakistan'dan merkez üssü Jhelum kentinin 17 km kuzeyi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Hindistan'ın kuzeyinde de hissedildiği öğrenildi.
Yerel saatle 16:01'de meydana gelen ve başkent İslamabad'dan da hissedilen depremin yerin 8 km altında oluştuğu bildirildi.
Deprem sebebiyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 70'e yakın kişinin yaralandığı açıklandı.
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