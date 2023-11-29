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Dünya Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'a bir ayıp daha
Dünya

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'a bir ayıp daha

Yeniakit Publisher
2023-11-29 22:11:00 -
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'a bir ayıp daha

Pakistan’da tutuklu eski Başbakan İmran Han’ın, yasal sebeplerden dolayı liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi’nin (PTI) genel başkanlığına yeniden aday olamayacak.

Ulusal basındaki haberlere göre, Han’ın avukatı Ali Zafer, yaklaşan parti için genel başkanlık seçimleri öncesi başkent İslamabad’da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zafer, tutuklu bulunan Han’ın yasal sebeplerden dolayı liderliğini yaptığı PTI’nın genel başkanlığına yeniden aday olmayacağını söyleyerek, 2 Aralık’ta yapılacak kongrede parti genel başkanlığını geçici olarak yürütmesi için avukat Gohar Han’ın aday gösterildiğini ifade etti.

Gohar Han, ülkede yaklaşan genel seçimlerde PTI’ya liderlik edecek.

Pakistan'da genel seçimlerin 8 Şubat 2024'te yapılması bekleniyor.

Son genel seçimler 2018'de yapılmıştı
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Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

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