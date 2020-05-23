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Pakistan’da düşen uçağın kara kutusu bulundu

Pakistan Uluslararası Havayolları’nın (PIA) Pakistan’ın Karaçi kentinde düşen yolcu uçağının kara kutusuna ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:44:01 -
Pakistan’da düşen uçağın kara kutusu bulundu

Pakistan Uluslararası Havayolları’nın (PIA) Pakistan’ın Karaçi kentinde düşen yolcu uçağının kara kutusuna ulaşıldı.


Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) Sözcüsü Abdullah Hafeez Khan, Karaçi’de düşen yolcu uçağının kara kutusuna ulaşıldığını açıkladı. Khan, uçuş verilerinin saklandığı kara kutunun, yetkililere teslim edildiğini aktararak, “Kara kutu dün geç saatlerde bulundu. Soruşturmayı yürüten yetkililere teslim ettik” ifadelerini kullandı.


Pakistan Uluslararası Havayolları’na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı’na inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerinin üzerine düşmüştü. Düşen uçağın pilot ve kule arasındaki görüşmesinde pilotun "Mayday" (İmdat) çağrısında bulunduğu açıklanmıştı.

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