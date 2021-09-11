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Dünya Pakistan'da çatışma! 2 asker öldü
Dünya

Pakistan'da çatışma! 2 asker öldü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmalarda 2 asker yaşamını öldü, 1 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 08:37:00 -
Pakistan'da çatışma! 2 asker öldü

Yerel basındaki haberlere göre, Belucistan’ın Keç bölgesinde askeri konvoya teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

Çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.

Kalat bölgesinde ise teröristler, devriyedeki polis aracına el bombasıyla saldırdı. Saldırıda 2 polis ve 2 sivil yaralandı.

Öte yandan Pakistan ordusunun Kuzey Veziristan’da düzenlediği operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist yakalandı.

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