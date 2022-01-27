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Dünya Pakistan'da çatışma! 10 asker hayatını kaybetti
Dünya

Pakistan'da çatışma! 10 asker hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 10 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 23:15:00 -
Pakistan'da çatışma! 10 asker hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 10 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, eyalete bağlı Kech bölgesinde teröristlerin ordu güçlerine saldırısı sonucu çatışma yaşandığı, 10 asker ile 1 militanın öldüğü belirtildi.

Saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bölgede Belucistan Kurtuluş Ordusu mensubu teröristler, sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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