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Aktüel

Pakistan'da bombalı saldırı: 5 ölü, 20 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 15:32:35 -
Pakistan'da bombalı saldırı: 5 ölü, 20 yaralı

ANKARA (AA) - Pakistan'ın Belucistan eyaletinde motosiklete yerleştirilen bombalı düzeneğin infilak ettirilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Dawn internet sitesinde yer alan habere göre, polis yetkilileri Çaman kentinde park halindeki motosiklete yerleştirilen bombalı düzeneğin infilak ettirilmesi sonucu patlama meydana geldiğini bildirdi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 20 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, yaralıların tedavi altına alındığını kaydetti.


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