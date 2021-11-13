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Gündem Pakistan’da bombalı saldırı! 2 ölü
Gündem

Pakistan’da bombalı saldırı! 2 ölü

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde düzenlenen bombalı saldırılar sonucu 2 polis öldü, biri polis 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 17:00:00 -
Pakistan’da bombalı saldırı! 2 ölü

Yerel basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde devriyedeki polis aracının geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bomba infilak etti.

Bombalı saldırıda 2 polis öldü.

Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde ise emniyet mensuplarına ait bir aracın yakınında patlama meydana geldi.

Patlamada, biri polis biri kadın 7 kişi yaralandı.

Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.

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