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Dünya

Pakistan'da bombalı saldırı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde motosiklete yerleştirilen bombanın polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 2 polis hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 19:13:00 -
Pakistan'da bombalı saldırı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde motosiklete yerleştirilen bombanın polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 2 polis yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Belucistan’ın başkenti Ketta şehrindeki Üniversite Bulvarı yakınında motosiklete yerleştirilen bomba devriyedeki polis aracının geçişi sırasında patlatıldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 2 polis yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki bina ve araçlarda da hasar oluştu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bölgede Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu teröristler, sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

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