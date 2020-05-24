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Aktüel

Pakistan’da bayram namazı sosyal mesafesiz kılındı

Pakistan’ın Karaçi kentinde Ramazan Bayramı namazı, korona virüs salgını nedeniyle uyulması gereken sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak kılındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 11:31:11 -
Pakistan’da bayram namazı sosyal mesafesiz kılındı

Pakistan’ın Karaçi kentinde Ramazan Bayramı namazı, korona virüs salgını nedeniyle uyulması gereken sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak kılındı.


Pakistan’ın Karaçi kentindeki Aram Bagh Camii’nde Ramazan Bayramı namazı sosyal mesafe kuralına uyulmadan kılındı. Yüzlerce Müslüman salgına rağmen namazın ardından, birbirlerine sarılıp el sıkışarak bayramlaştı.


Ülkenin tüm büyük şehirlerinde bayram namazı korona virüs salgını nedeniyle açık alanlarda kılındı.

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