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Pakistan'da askeri araca saldırı: Ölüler var

Pakistan'da bir askeri araca düzenlenen bombalı saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü, 4 kişininse yaralandığı bildirildi.

18 Kasım 2018 Pazar 17:10
Pakistan'da askeri araca saldırı: Ölüler var

Pakistan'ın Belucistan Eyaleti'nde meydana gelen bombalı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti, 4 asker ise yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan Eyaleti'nin Ketta şehrinde bir askeri aracın geçtiği sırada yola döşenen el yapımı bombanın infilak ettiği öğrenildi. Saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin ise yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 17:10
  1. Pakistan
  2. bombalı saldırı
  3. Askeri araç

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  • uyan tcuyan tc22 dk önce
    baş çıban yahudi ısrael vede abd dir. bunların beslediği pi.lerdir saldıranlar. aynı durum tc dede vardır. pkk belası. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir.
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