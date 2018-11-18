Pakistan'da askeri araca saldırı: Ölüler var
Pakistan'da bir askeri araca düzenlenen bombalı saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü, 4 kişininse yaralandığı bildirildi.18 Kasım 2018 Pazar 17:10
Pakistan'ın Belucistan Eyaleti'nde meydana gelen bombalı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti, 4 asker ise yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan Eyaleti'nin Ketta şehrinde bir askeri aracın geçtiği sırada yola döşenen el yapımı bombanın infilak ettiği öğrenildi. Saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin ise yaralandığı belirtildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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