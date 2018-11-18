Pakistan'da askeri araca saldırı: Ölüler var

Pakistan'ın Belucistan Eyaleti'nde meydana gelen bombalı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti, 4 asker ise yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan Eyaleti'nin Ketta şehrinde bir askeri aracın geçtiği sırada yola döşenen el yapımı bombanın infilak ettiği öğrenildi. Saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin ise yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.