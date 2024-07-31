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Dünya Pakistan'da aşiretlerin "toprak kavgasında" ölü sayısı 43'e çıktı
Dünya

Pakistan'da aşiretlerin "toprak kavgasında" ölü sayısı 43'e çıktı

Yeniakit Publisher
2024-07-31 09:17:00 -
Pakistan'da aşiretlerin "toprak kavgasında" ölü sayısı 43'e çıktı

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Kurram bölgesinde yaşanan şiddetli çatışmalarda ölü sayısı 43'e, yaralı sayısı 180'e yükseldi.

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Kurram bölgesinde yaşanan şiddetli çatışmalarda ölü sayısı 43'e, yaralı sayısı 180'e yükseldi.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde iki aşiret arasında toprak kavgası nedeniyle çatışma çıktı.

Boşehra ve Malikel aşiretleri arasında 7 gün önce başlayan çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, farklı aşiret büyüklerinin müdahalesiyle taraflar arasında ateşkes sağlandığını açıklasa da çatışmaların, Kurram'ın çeşitli noktalarında devam ettiği aktarıldı.

Çatışmalarda ölenlerin sayısının 43'e, yaralananların sayısının 180'e yükseldiği, ölü sayısının artmasından endişe edildiği bildirildi.
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Çatışmalarda, savaşan tarafların roketatar, makineli tüfekler ve otomatik hafif silahlar kullandığı ifade edildi.

Güvenlik güçleri ve aşiret büyüklerinin akan kanı durdurma çabalarının sürdüğü dile getirildi.

Kurram bölgesindeki yerleşim yerlerindeki mevcut durum nedeniyle okullar ve marketler kapatılırken, yollarda trafik de durduruldu.

Yol kapatma, yerel halk için yiyecek ve ilaç sıkıntısına yol açtı. (İLKHA)

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