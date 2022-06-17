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Dünya Pakistan'da 5 büyüklüğünde deprem!
Dünya

Pakistan'da 5 büyüklüğünde deprem!

Pakistan'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde başkent İslamabad olmak üzere birçok kent sarsıldı. Yapılan açıklamada şu ana kadar can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 16:04:00 - 2022-06-17 16:05:22
Pakistan'da 5 büyüklüğünde deprem!

Pakistan'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem başkent İslamabad da dahil olmak üzere birçok kentte hissedildi.

IHA'dan alınan habere göre, Pakistan'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başkent İslamabad başta olmak üzere Peşaver, Hayber-Pahtunhva ve Rawalpindi gibi bölgelerde hissedilen depremde, halk sokaklara döküldü. Pakistan Meteoroloji Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 14.23'te meydana gelen depremin merkez üssü Afganistan ve Tacikistan sınırı olarak belirtildi.

Derinliği 218 kilometre olarak açıklanan depremde, şu ana kadar can kaybı kaydedilmedi.

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