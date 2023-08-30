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Gündem Pakistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı: Türk iş insanları orada! Türkiye mesajı
Gündem

Pakistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı: Türk iş insanları orada! Türkiye mesajı

Yeniakit Publisher
2023-08-30 21:48:00 -
Pakistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı: Türk iş insanları orada! Türkiye mesajı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğince düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğince düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı'nın ev sahipliğinde İslamabad'da bir otelde meydana gelen resepsiyona, Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nden Korgeneral Muhammed Ali, Pakistan'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri ve Türk iş insanları katıldı.

Burada konuşan Paçacı, 30 Ağustos'un Türkiye'nin "kuruluş yolunda atılan en önemli adım olması dolayısıyla" büyük önem taşıdığını belirterek, katılımlarından dolayı misafirlere teşekkür etti.
Büyükelçi Paçacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı için gönderdiği mesajı da okudu.

Resepsiyon, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni anlatan video ve yemek ikramıyla devam etti.
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