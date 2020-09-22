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Aktüel Pakistan'da 289 işçinin öldüğü fabrika yangınında 2 kişi idama çarptırıldı
Aktüel

Pakistan'da 289 işçinin öldüğü fabrika yangınında 2 kişi idama çarptırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 14:43:49 -
Pakistan'da 289 işçinin öldüğü fabrika yangınında 2 kişi idama çarptırıldı

ANKARA (AA) - Pakistan'da 2012 yılında bir konfeksiyon fabrikasında çıkan ve 289 işçinin ölümüyle sonuçlanan yangınla bağlantılı 2 kişi idam cezasına çarptırıldı.

BBC'nin haberine göre, Karaçi'deki mahkeme, sanıklar Abdül Rahman ve Zübeyr Çarya'yı, sahipleri haraç ödemediğinden fabrikayı kundaklamaktan suçlu buldu.

Mahkeme, iki sanığa idam cezası verdi.

Sanıkların, o dönemde Karaçi yönetimindeki Birleşik Halk Hareketi (MQM) partisi çalışanları olduğu belirtildi.

Davanın diğer sanıklarından MQM lideri Rauf Sıddıki, İkbal Adil Hanum ve Doktor Abdülsettar Han beraat etti.

Karaçi'de Eylül 2012'de konfeksiyon fabrikasında çıkan yangında yüzlerce işçi yangın çıkışı olmayan binanın içinde mahsur kalmış, 289 işçi hayatını kaybetmişti.

Yangını kontrol altına almak için 40 kadar itfaiye aracı görev yapmış, canlarını kurtarmak isteyen işçilerin üst katlardan aşağı atladığı görülmüştü.

Gerekli güvenlik önlemlerini almadıkları gerekçesiyle fabrikanın 3 sahibi ve bazı hükümet yetkilileri cinayetle suçlanmıştı.



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