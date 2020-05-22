  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ticaret Bakanı Pekcan Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Novak ile görüştü

İrfan Can Kahveci'ye İspanya'nın dev kulübünden kanca

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni stoperi İtalya'dan

Bakan Pakdemirli, 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını yaptı

TOKİ’den 81 ilde 154 millet bahçesi
için kalan
Dünya

Pakistan'da 107 yolcuyu taşıyan uçak düştü

Pakistan Uluslararası Havayolları’na ait bir yolcu uçağının, ülkenin Karaçi kenti yakınlarında düştüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:25:00 - 2020-05-22 14:27:26

Pakistan'da bir yolcu uçağı Karaçi kentinde düştü.

Yerel medya, Pakistan Havayollarına ait uçağının 107 yolcu ve mürettabat taşıdığını bildiriyor.

Karaçi'deki havalimanı yakınlarında evlerin üstüne çakılan uçağın modeli, Airbus A320.

İlk gelen görüntülerde, uçağın düştüğü noktadan büyük siyah dumanların yükseldiği görülüyor.

Yolcu uçağının Lahor kentinden kalktığı ve Karaçi'ye inmeye çalışırken düştüğü gelen bilgiler arasında.

Türk yolcu var mı?

News editörü Jaffar Hasnain, ülkede yaşanan feci kazanın ayrıntılarını A Haber'e anlattı.

Jaffar, uçakta Türk yolcusunun olmadığını aktardı..

Olay yerinden ilk görüntüler:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı