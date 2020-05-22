Pakistan'da 107 yolcuyu taşıyan uçak düştü
Pakistan Uluslararası Havayolları’na ait bir yolcu uçağının, ülkenin Karaçi kenti yakınlarında düştüğü belirtildi.
Pakistan'da bir yolcu uçağı Karaçi kentinde düştü.
Yerel medya, Pakistan Havayollarına ait uçağının 107 yolcu ve mürettabat taşıdığını bildiriyor.
Karaçi'deki havalimanı yakınlarında evlerin üstüne çakılan uçağın modeli, Airbus A320.
İlk gelen görüntülerde, uçağın düştüğü noktadan büyük siyah dumanların yükseldiği görülüyor.
Yolcu uçağının Lahor kentinden kalktığı ve Karaçi'ye inmeye çalışırken düştüğü gelen bilgiler arasında.
Türk yolcu var mı?
News editörü Jaffar Hasnain, ülkede yaşanan feci kazanın ayrıntılarını A Haber'e anlattı.
Jaffar, uçakta Türk yolcusunun olmadığını aktardı..
Olay yerinden ilk görüntüler: