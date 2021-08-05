Pakistan'a karşı sinsi adım! İsrail ile anlaştılar

Hindistan'ın İsrail ile 670 milyon dolarlık askeri amaçlı drone sözleşmesi imzalayacağı belirtiliyor.

Hindistanlı yetkililerin İsrail ile Hindistan'ın drone filosunu güçlendirme ve silahlandırmaya yönelik görüşmelerini tamamladığı açıklandı.

Yapılan anlaşmaya göre Hindistan İsrail'e 65 Heron drone'unun ve Hindistan'ın elindeki bazı drone'ların geliştirilmesi için 670 milyon dolar ödeyecek.

Hindistan ordusunun ek olarak birkaç ay içinde üç yıllık bir kiralamayla İsrail'den dört adet Heron Mark-II silahlı insansız hava aracı alacağı, bu projeye yönelik görüşmelerin de ayrıca sürdüğü bildiriliyor.

Hindistan'ın ABD'den de 30 adet MQ-9B savaş uçağı almayı planladığı da biliniyordu.

Kaynak: Mepa News