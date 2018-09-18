Pakistan Uluslararası Havayolu PIA, tüm dünyaya Hitit teknolojisi ile uçmaya başladı

Uzun bir hazırlık ve ihale sürecini sonunda, Amerikalı rakibiSabre’ıgeride bırakarak Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA)’nın iş ortağı olan Hitit Bilgisayar Hizmetleri, Eylül’ün ikinci haftası itibariyle teknolojik geçişleri tamamlayarak, havayolu şirketini tüm dünyada uçurmaya başladı. Sistem geçişinin tamamlanmasıyla, Pakistan’ın en büyük havayolu firması olan PIA rezervasyon, biletleme, check-in, yolcu kalkış kontrolü gibibütün yolcu hizmetleri sistemleri ve operasyonel planlama teknolojilerinde Hitit’in yenilikçi yazılım çözümleri kullanmaya başladı.

Asya-Pasifik bölgesinin en büyük havayolları arasında sayılan PIA;Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki 25 farklı ülkeye gerçekleştirdiği 29 uluslararası uçuşu Hitit’in alt yapısı ile gerçekleştirmeye başladı. Beş ayda; Travelsky, Travelport, WorldSpan, Apollo ve Axess olmak üzere dünyanın en büyük beş GDS (Küresel Dağıtım Sistemi) kanalına bağlanan PIA, aynı zamanda 16 interline bağlantısı gerçekleştirdi. Bu süre boyunca hem online hem de birebir 4000’i aşkın havayolu ve seyahat acentası çalışanlarına eğitim verdi.

Herhangi bir uçuş iptali yaşanmadan bütün sistemleri eksiksiz çalıştıran Hitit’in Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç konuyla ilgili şu ifadelerde bulundu: “Pakistan Uluslararası Havayolları ile çalışmakHitit için çokkıymetli bir deneyim oldu. Hem ihale hem de sistem geçişi süreçlerinde teknolojimizi nasıl geliştirdiğimize ve her ölçekteki havayoluna hizmet verebildiğimize canlı olarak şahit olmak bizler için mutluluk verici... PIA’in bir önceki teknoloji sağlayıcısı olan, dünya devlerinden Sabre’ı geride bırakarak ve zaman zaman karşımıza çıkarılan birçok engeli gögüsleyerek, bugün bu noktaya varmamız bizler için gurur kaynağı oldu. Beş ay, PIA gibi bayrak taşıyıcı bir havayolu şirketinin sistem değişimi için oldukça kısa bir süre. Rekor sayılabilecek bir sürede teknoloji geçişini sağlayan ve bu süreci sorunsuz bir şekildetamamlayarak, hem Hitit hem de sektör adına önemli bir başarıya imza atan çalışma arkadaşlarıma da teşekkür etmek isterim.Öte yandanTürkiye ve Pakistan arasındaki yakın dostluk ve kardeşlik anlayışı ile şekillenen siyasi ve toplumsal ilişkilerin yanısıra, ülkeler arasındaki güçlü ilişkilerin teknolojialanında da pekiştirilmesine yaptığımız katkıdan dolayı mutluyuz.”