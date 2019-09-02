Pakistan tüm dünyaya duyurdu! ‘Artık zamanı geldi, bu son savaş’

Yeni Delhi hükümetinin Keşmir'e özel statü kazandıran 370. maddeyi kaldırma kararı sonrası nükleer güce sahip komşular Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim yoğunlaştı.

Krize ilişkin açıklamalarda bulunan Pakistan Demir Yolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed Hindistan'ı, iki nükleer güç arasında ''son'' olacak savaştan kaçınması konusunda uyardı.

Pakistan'ın, sadece istediği noktayı yok etmesini sağlayacak 125-250 gramlık nükleer bombalara sahip olduğunu belirten Ahmed, ''Son özgürlük mücadelesinin zamanı geldi ve Hindistan'la bu son savaşımız olacak'' dedi.

Hindistan'ın Keşmir sorununu Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına göre çözülmesi yönünde adım atması durumunda diyalogun mümkün olabileceğini belirten Ahmed, Pakistan'la savaşmayı tercih etmesi halinde Hindistan'ın 22 parçaya ayrılacağını söyledi.

Savaşa bir adım daha

İki ülkenin de ordu yetkilileri son üç gün içinde düşman kışkırtmalarına gerekli cevabın verileceği sözünü verdi.

Geçtiğimiz salı günü Pakistan, yüzlerce askerini ve seçkin komandolarını tartışmalı bölgeyi ayıran ve fiili bir sınır olarak hizmet eden 450 mil uzunluğundaki Kontrol Hattı'na (LoC) yakın noktaya konuşlandırdı.

Nükleer silahlı komşular Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlikler, 1947’de İngiliz sömürge yönetiminden özgürlük kazandıklarından beri sürüyor.

Son olarak Şubat ayında Ceyş-i Muhammed hedeflerini vurduğunu ileri süren Hindistan'ın Pakistan hava sahasını ihlal eden 2 savaş uçağı vuruldu. Gerilmin yankıları ve karşılıklı tehditler sürerken Yeni Delhi Keşmir'e özel statü kazandıran 370. maddeyi kaldırdığını duyurdu.