Pakistan topçu birlikleri Hindistan'ı vurdu

İki nükleer komşu arasında yaşanan gerilim, topçu atışlarına dönüştü.

Hindistan medyasında yer alan habere göre, Pakistanlı topçular Salı sabahı Keşmir kontrol hattında iki Hint mevzisini vurdu.

Haberlerde topçu ateşinin sınır hattında devam ettiği bildirilirken, iki tarafında kayıpları hakkında henüz bir bilgi yok.

Hindistan ve Pakistan'ın 1947'de bağımsızlıklarını kazanmalarının ardından iki ülke arasında çözülemeyen bir mesele olarak kalan Keşmir'in hangi ülke toprakları içerisinde yer alması gerektiğine dair sorun, 70 yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen varlığını koruyor.

Pakistan ve Hindistan arasında doğrudan veya dolaylı oluşturduğu gerginlikler sebebiyle 4 defa savaş çıkmasına ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Keşmir meselesi iki ülke için en önemli konuların başında geliyor.

İki nükleer komşu arasındaki gerilim, geçtiğimiz yılın şubat ayına yaşanan bombalı saldırı ve sınır ihlali yapan Hindu uçaklarının vurulmasıyla tırmanışa geçti.

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'e özel statü kazandıran anayasanın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel ayrıcalıklı statüsünü kaldırarak ikiye böldü.

Bu hamle iki ülke arasındaki gerilimi had safhaya çıkardı.

Kaynak: star.com.tr