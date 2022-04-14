Pakistan sokakları hareketlendi! Halk seçim kararı alınana kadar destek verecek!

Eski Başbakan İmran Han, genel seçimler açıklanıncaya kadar yollarda kalacağını söyledi.

Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, yaşananlar için "yerli iş birlikçiler ile ABD destekli rejim değişikliği" nitelemesi yaptı.

Peşaver’de İmran Han’a destek gösterisi

Hükümetin düşürülmesi, başkent İslamabad'ın yanı sıra Peşaver ve Lahor gibi birçok şehirde protesto ediliyor.

Peşaver'de düzenlenen gösterilere katılanların oluşturduğu kalabalığın boyutu göze çarptı. Meydanda toplananlar havadan görüntülendi.

Yeniden seçim çağrısı

Han'a destek sloganları atan göstericiler, "Yeniden seçim istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Bu arada Pakistan'ın eski lideri Han, Peşaver'deki mitingde "Yeni seçimler bir an önce duyurulmalı, aksi halde halkı sokağa çıkaracağım." çağrısında bulundu.

"Özgürlük mücadelesi yeniden başladı”

Han, Pakistan'ın 1947'de bağımsız olduğunu fakat yabancı rejim değişikliği komplosuna karşı özgürlük mücadelesinin yeniden başladığını söylemişti.