Pakistan seçimlerinde İmran Han sürprizi

Pakistan’da perşembe günü yapılan genel seçimlerden İmran Han sürprizi çıktı. Yolsuzluk ve devlet sırlarını ifşa suçlamasıyla hapis yatan eski Başbakan İmran Han’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi’nin desteklediği bağımsız adaylar, Ulusal Meclis yarışını önde götürüyor.

ŞERİF-ZERDARİ KOALİSYONU

Seçimlerin favorisi olan eski Başbakan Navaz Şerif’in lideri olduğu Pakistan Müslüman Ligi-Navaz sandıktan ikinci çıkarken, eski Başbakan Benazir Butto’nun oğlu Bilavel Butto Zerdari’nin lideri olduğu Pakistan Halk Partisi üçüncü sırada yer alıyor. Navaz Şerif ile Bilavel Zerdari’nin koalisyon için anlaştığı haberleri gelirken, ülkede oluşan bu kutuplaşma tablosunun yeni gerginliklere sebep olmasından endişe duyuluyor.

OY SAYIMI SÜRÜYOR

260 üyeli Ulusal Meclis’e büyük bir kısmı Adalet Hareketi’ne yakın 102 bağımsız vekil girerken, Şerif’in partisi 76, Zerdari’nin partisi 54 vekil çıkardı. Halihazırda 8 sandalyeyle ilgili sayım ise sürüyor. Hiçbir siyasi hareketin tek başına iktidar için gerekli 169 sandalyeye ulaşması beklenmiyor. Bağımsız adaylar 48 saat içinde bir partiye geçebilir ya da yollarına bağımsız devam edebilir.

NEYLE SUÇLANIYOR

2022 nisan ayında güvenoyu alamayınca başbakanlığı bırakmak zorunda kalan eski İmran Han, devlet sırlarını ifşa ettiği gerekçesiyle 10 yıl, Suudi Arabistan yönetiminden gelen lüks saat gibi hediyeleri değerinin altında satıp haksız kazanç sağlamak suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İmran Han’ın karısı Buşra Bibi de aynı davada 14 yıl hapis cezası aldı. 71 yaşındaki İmran Han, seçimler öncesinde gelen bu peş peşe cezaların siyasi olduğunu savunurken toplum nezdinde destek bulmayı sürdürdü.

NİYE BAĞIMSIZ ADAY OLDULAR

Seçim kampanyası sürecinde İmran Han’ın partisinin mitingleri ve adaylıkları engellenirken partiye yakın birçok isim bağımsız olarak yarışa katıldı. Pakistan ordusu, olası bir Navaz Şerif iktidarını desteklerken bombalı saldırılar gerekçe gösterilerek seçim günü mobil iletişim kesildi. Sonuç itibariyle 127 milyon seçmeni bulunan ülkede sandığa katılım yüzde 47 oranında gerçekleşti. Oy oranlarının açıklanmasının gecikmesi sayımda hile yapıldığı iddialarını gündeme getirirken, İmran Han’ın bağımsızlarının bu kadar çok destek toplaması sürpriz oldu. Pakistan Genelkurmay Başkanı General Seyid Asım Munir, açıklama yaparak halk iradesine saygı göstererek siyasi partilere üzerlerine düşen görevi siyasi olgunluk ve birlik içinde icra etme çağrısında bulundu.

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YAPAY ZEKÂ İLE ‘ZAFER’ İLANI

ESKİ Başbakan Navaz Şerif, seçimlerden ‘en büyük parti çıktık’ diyerek zafer ilan ederken hapisteki İmran Han da yapay zekâ ile hazırlanmış videosu ile hapisten zafer açıklamasında bulundu. Ağustos ayından bu yana hapiste olan İmran Han, mecliste üçte ikilik bir çoğunluk elde ettiklerini öne sürerek halktan kutlama yapmalarını, şükür namazı kılmalarını istedi.