Pakistan şart koştu: Bu kalıcı barış için gerekli

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, başkent İslamabad'da haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü tek taraflı ve yasa dışı şekilde kaldırarak ortamı bozduğunu söyledi.

Keşmir tartışmasının çözümünün ileriye doğru hareket etmede anahtar rol oynadığını belirten Çavdri, bu çözümün bölgede kalıcı barış ve istikrar için gerekli olduğunu ifade etti.

İslamabad yönetiminin Yeni Delhi ile görüşmekten çekinmediğini ancak Hindistan'ın bunun için "elverişli bir ortam" sağlaması gerektiğini vurgulayan Çavdri, Cammu Keşmir konusunda ülkesinin pozisyonunun değişmediğini yineleyerek, aralarında Birleşmiş Milletler'in (BM) ve uluslararası toplumun da bulunduğu üçüncü tarafların ara bulucu rolü oynamalarını memnuniyetle karşılayacaklarını dile getirdi.

Hindistan'a kınama

Cammu Keşmir'de son iki haftada 6 genç Keşmirli'nin Hint güvenlik güçlerince öldürüldüğünü anımsatan Çavdri, Pakistan'ın masum Keşmirlilerin sahte operasyonlar ile öldürülmesini güçlü bir şekilde kınadığını vurguladı.

Çavdri, bu tür yargısız infazların insani normların ve temel uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu kaydetti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngörüyor. Hindistan halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Camnu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.