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Aktüel Pakistan ordusu: "Kuzey Veziristan bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi"
Aktüel

Pakistan ordusu: "Kuzey Veziristan bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi"

Yeniakit Publisher
2020-10-04 18:53:16 -
Pakistan ordusu: "Kuzey Veziristan bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi"

İSLAMABAD (AA) - Pakistan ordusu, Kuzey Veziristan bölgesinde ordu güçleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada Pakistan Talibanı 2 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Pakistan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bugün, Kuzey Veziristan'a bağlı Mir Ali kasabası yakınlarında güvenlik güçleri ile Pakistan Talibanı teröristler arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgede devam eden operasyonlarda sağ ele geçirilen bir militanın ise gözaltına alındığı kaydedildi.

Pakistan ordusu, söz konusu bölgede Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik operasyonlar düzenliyor.

TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014 yılından bu yana 5 binden fazla terörist etkisiz hale getirilirken, hava saldırısı, çatışma ve kara mayınlarının patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.






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