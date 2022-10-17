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Dünya Pakistan ordusu dünyaya ilan etti! Yakalandılar
Dünya

Pakistan ordusu dünyaya ilan etti! Yakalandılar

Pakistan ordusu, Mastung bölgesinde güvenlik güçleriyle çatışan saldırganların yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 07:43:00 -
Pakistan ordusu dünyaya ilan etti! Yakalandılar

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Mastung bölgesinde güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 5 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Güvenlik yetkilileri, bu kişilerin birkaç gün önce bölgede gerçekleştirilen bombalı saldırının failleri olduğunu belirtti.

Mastung'da 14 Ekim'de yola döşenen bombanın infilak etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

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