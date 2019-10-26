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Dünya

'Pakistan Keşmir'de 60 Hint askeri öldürdü'

Pakistan ordu sözcüsü Asıf Gafur, son 8 ayda Keşmir'i ikiye bölen Kontrol Hattı'nda 60 Hint askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

2019-10-26 21:31:00 - 2019-10-26 21:54:27
'Pakistan Keşmir'de 60 Hint askeri öldürdü'

Pakistan ordu sözcüsü Asıf Gafur, son 8 ayda Keşmir'i ikiye bölen Kontrol Hattı'nda 60 Hint askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Gafur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan yönetiminin, "Pakistan'daki terör hedeflerini vurdukları" iddialarına yanıt verdi.

Pakistan ordusunun, 27 Şubat'tan bu yana Kontrol Hattı'nda yürüttüğü operasyonlara değinen Gafur, "27 Şubat'tan bu yana Pakistan ordusu tarafından Keşmir'deki Kontrol Hattı çevresinde 60 Hint askeri öldürüldü ve sığınakları yok edildi. Top mevzileri vuruldu ve yer değiştirmeye zorlandı." ifadelerini kullandı.

Gafur, Hint Hava ve Deniz Kuvvetlerinin de hedef alındığını belirterek, "2 Hint Hava Kuvvetleri uçağı düşürüldü, 2 Hint helikopteri ise korkudan birbirini vurdu. Hint Deniz Kuvveleri de engelleniyor." bilgisini paylaştı.

Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, "Gilgit-Baltistan ve Keşmir teröristler tarafından yönetiliyor." iddiasında bulunarak, Hint ordusunun Pakistan'daki terör hedeflerini vurduğunu savunmuştu.

 

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