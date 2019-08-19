Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı'nın görev süresi uzatıldı

KARAÇİ (AA) - Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva, aynı göreve üç seneliğine yeniden atandı.

Başbakan İmran Han'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Orgeneral Kamar Cavid Bajva, mevcut görev süresinin bitiminden itibaren üç yıl daha Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. Karar, bölgesel güvenlik ortamı göz önüne alınarak alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Eski Başbakan Navaz Şerif tarafından Kasım 2016'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirilen ve kasım ayında emekliye ayrılması beklenen Bajva'nın, 2022'ye kadar görevini sürdüreceği kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.