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Dünya Pakistan ile Çin arasında işbirliği
Dünya

Pakistan ile Çin arasında işbirliği

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Çin Devlet Konseyi Başbakanı Li Keqiang, iki ülke arasındaki işbirliğinin hızlandırılmasında mutabık kaldı

Yeniakit Publisher
2023-01-05 18:00:00 -
Pakistan ile Çin arasında işbirliği

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Şerif, Çin Devlet Konseyi Başbakanı Li ile kapsamlı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Şerif ve Li, iki ülke arasındaki işbirliğinin hızlandırılmasında mutabık kaldı.

Kararlılığının altını çizdi

Şerif, Kasım 2022'de Çin'e yaptığı ziyarete atıfta bulunarak, İslamabad'ın Pekin ile yakın ilişkilerini geliştirme konusundaki kararlılığının altını çizdi ve ülkesinin Çin'in temel çıkarlarına olan sarsılmaz desteğini yineledi.

Bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede Şerif, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) zamanında tamamlanmasının önemine işaret etti.

Şerif, İslamabad'ın Çinli yatırımcılara tamamen güvenli ve elverişli iş ortamı sağlayacağı konusunda Li'ye güvence verdi.

"İstikrar ve ekonomik refah" vurgusu

Çin Devlet Konseyi Başbakanı Li ise İslamabad'ın sadece bir stratejik dost olmadığını vurgulayarak, Pakistan'ın istikrar ve ekonomik refahının bölge ve Çin için çok önemli olduğunu belirtti.

Li, Çin'in daima Pakistan ile dayanışma içerisinde olduğunu kaydetti.

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