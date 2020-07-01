Pakistan Hindistan’a karşı 20 bin askerini harekete geçirdi

Hindistan İstihbarat kaynaklarının iddiasına göre Pakistan, kuzeydeki Ladakh'a bitişik bölge olan Keşmir ve Gilgit Baltistan'ın yanındaki Kontrol Hattı boyunca iki bölüm askerininin konumunu değiştirdi.

Hindistan kaynakları askeri hareketliliği, Pakistan'ın, Çin ile gerilim yaşayan Hindistan'a iki cepheden savaş açma çabalarının bir parçası olarak gördüklerini duyurdu.

Kaynaklara göre, 20 bin kadar Pakistan askeri, Çin'in askeri varlığına uyum sağlayacak şekilde kuzey Ladakh bölgesine taşındı.

İddia doğruysa, Pakistan'ın şu an bölgeye konuşlandırdığı birliklerin düzeyi, 2019'daki Balakot hava saldırılarını takip edenden çok daha fazla.

Kaynaklar, son haftalarda Çinli ve Pakistanlı yetkililer arasında bir dizi toplantı yapıldığını ve bunu Gilgit-Baltistan'daki birliklerin kitlesel asker kaydırmaların izlediğini ileri sürdü.

El Bedir örgütüyle görüşme

Hindistan haber sitesi The Economic Times, Çinli yetkililerin keşmirde gerilimi tırmandırmak için El Bedir örgütüyle görüştüğünü de iddiasına ekledi.

Öte yandan, bu hafta başında Çin'in bir yakıt ikmal uçağı, Keşmir'in Pakistan yönetimine bağlı bölümündeki Skardu'ya indi.

Doğu Ladakh yakınlarındaki Çin hava faaliyetlerindeki artış, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Gilgit-Baltistan'daki hava üslerini kullanma olasılığını gündeme getirdi.

Hindistan, 4.057 km'lik Fiili Kontrol Hattı boyunca birliklerin ayrılması konusunda Çin ile görüşmeler yaparken, uydu görüntülerinde sınırın her iki tarafında da asker ve zırhlı araç konuşlandırmada artış gözlemlendi.

Geçtiğimiz haftalarda, Hindistan ve Çin'in sınır muhafızlarının karşı karşıya gelmesi sonucu, Ladakh'da 20 Hintli asker ölmüştü.

Hindistan ile Pakistan arasında, Ağustos 2019'dan bu yana, Keşmir'in özel statüsünden kaldırılmasıyla gerilim yaşanıyor.

Kaynak: star.com.tr