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Ekonomi “Pakistan Havayollarının satın alınacağı” iddiası! THY açıklık getirdi
Ekonomi

“Pakistan Havayollarının satın alınacağı” iddiası! THY açıklık getirdi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Pakistan Havayollarının satın alınacağı" iddiası! THY açıklık getirdi

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pakistan Havayollarının satın alınacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pakistan Havayollarının satın alınacağına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ortaklığımızın Pakistan Uluslararası Havayolu'nu almak için görüşmelerde bulunduğuna yönelik olarak muhtelif yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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