Pakistan halkı Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapıyor

İSLAMABAD (AA) - MUHAMMET NAZIM TAŞCI - Pakistan halkı, Fransa'da başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere yetkililerin Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamalarının ardından Fransız ürünlerine karşı boykot çağrısı yaptı.

Pakistanlı vatandaşlar, Avrupa ülkelerinde yükselen İslamofobi ve devlet başkanları ile üst düzey yetkililerin İslam karşıtı açıklamalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Karaçi'de esnaflık yapan Saccad Avan, tüm Pakistan vatandaşlarına Fransız ürünlerini boykot etme ve Fransızlara sert cevap verme çağrısında bulundu.

Avan, boykotun etkili olmasının önemli olduğunu belirterek, Fransızların, Cumhurbaşkanları Macron'un açıklamalarının Müslümanları incittiğini hissetmeleri gerektiğini kaydetti.

Belucistanlı Hacı Salim, Macron'un açıklamalarını en güçlü şekilde kınadığını belirtti.

Salim, dünya genelindeki Müslümanların Macron'un ifadelerine karşı protesto gösterileri düzenlediğini ifade ederek, "Peştunlar olarak Hazreti Muhammed'in hakarete uğramasına dayanamadık. Biz canlarımızı kutlu Peygamberimizin onuru için vermeye hazırız. Sevgili Peygamberimize hakaret eden ve İslam'a karşı nefret yayan ülkelerin ürünlerine ihtiyacımız yok. Pakistan hükümetinden acil olarak Fransız ürünlerinin ithal edilmesini yasaklamasını istiyorum. Müslümanlar Fransız ürünlerinin alınmasını boykot etmeliler." dedi.

- "Erdoğan Müslümanların kahramanı"

Bir şirkette danışmanlık yapan Muhammed Azam Asım da Fransa Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının büyük hayalkırıklığı yarattığını belirterek, "Bunu kınıyoruz. Bu açıklama tüm dünyadaki Müslümanları incitti. Pakistan hükümetine buradaki Fransa Büyükelçisi'ne karşı sert bir eylemde bulunmasını öneriyorum." ifadesini kullandı.

Asım, Fransız ürünlerini kullanmak istemediğini belirterek, "Ülkemizdeki tüm Fransız ürünlerini boykot edeceğim. Tüm dünyadaki ve özellikle Pakistan'daki Müslüman kardeşlerimden de Fransız ürünlerini ve Fransız medyasını boykot etmesini istiyorum." diye konuştu.

Fransız hükümetinin tüm dünyadaki Müslümanları inciten açıklamalarına yönelik sorumlu adım atmadığı takdirde seslerini yükselteceklerini ve sokaklara çıkacaklarını dile getiren Asım, "Türk hükümeti ve özellikle Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan adımları takdir ediyorum. (Erdoğan) O tüm dünyadaki Müslüman toplumun ve topluluğunun kahramanı." dedi.

- "Yakışıksız açıklama"

Senatör Müşahid Hüseyin Seyid, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik olarak isimlendirilen Fransız Devrimi'nin mirasının değerleriyle kendisini sürekli onurlandıran bir ülkenin liderinden yayılan söz konusu açıklamanın şaşırtıcı ve yakışıksız olduğunu vurguladı.



Holokost'u (Yahudi soykırımı) inkarın Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinin hukukunda ceza gerektiren bir suç olduğunu hatırlatan Seyid, ifade özgürlüğü altında Allah’ın son elçisi Hazreti Muhammed'e dil uzatılmasının meşrulaştırıldığını kaydetti.

- Pakistanlı Hristiyanlardan tepki

Ulusal Dinlerarası Diyalog ve Ekümenizm Komisyonu Başkanı Başpiskopos Sebastian Shaw, Lahor'da yaptığı açıklamada, liberal bir toplumun halkın duygularına ve özellikle de dini inançlarına zarar vermek anlamına gelmediğini ifade etti.

Shaw, Fransa'nın farklı dini inançlara sahip kişiler arasında boşluklar oluşturacak bu tür eylemleri desteklemesinden üzüntü duyduğunu dile getirerek, kutsala olan saygısızlığı en güçlü şekilde kınadıklarını vurguladı.

Hoşgörü Hareketi Başkanı Samson Salamat de Fransız yetkililere tepki göstererek, bu tür kışkırtıcı hareketlerin tüm dünyadaki Müslümanları incittiğini söyledi. Salamat, kendilerinin de yaralandığını dile getirerek, Charlie Hebdo'nun bu tür tahrik edici eylemlerden kaçınması gerektiğini kaydetti.

Fransa'da Macron yönetiminin son dönemde Müslümanlar'ı ve İslami kuruluşları hedef almasıyla ülkenin çeşitli şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalara başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron, açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.