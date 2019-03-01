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Pakistan, Erdoğan’ı arabuluculuğa çağırdı

Hindistan’la yaşanan Keşmir krizinin tavan yapması sonrası Pakistan Başbakanı Han, Cuma günü (bugün) barış jesti yaparak, düşürdükleri uçağın Hintli pilotunu Yeni Delhi yönetimine teslim edeceklerini söyledi ve ekledi, “Hindistan’la yaşanan gerilimde arabuluculuk yapması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayacağım” dedi.

01 Mart 2019 Cuma 14:56

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya lideri olduğu, Hindistan-Pakistan arasında yaşanan krizide bir kez daha ortaya çıktı. Rusya ve Çin gibi ülkeler arabuluculuk için krizin tarafları olan iki ülkeye teklif yaparken Pakistan, Başkan Erdoğan’a çağrı yaptı.

Hindistan ile yaşanan gerilim konusunda parlamentoda milletvekilleri ve senatörleri bilgilendiren Han, “Dostlarımızla temas halinde olacağız ve gerilimin azaltılmasında rol oynamalarını isteyeceğiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da bunun için arayacağım” ifadesini kullandı.

Pakistan Başbakanı Han, düşürdükleri uçaktan ele geçirdikleri Hint pilot Abhinandan Varthaman’ın Cuma günü (Bugün) barışçıl niyetlerinin göstergesi olarak serbest bırakılacağını belirterek, dün Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye telefonla ulaşmaya çalıştığını da söyledi.

Han, “Yükselen gerilim ne bizim ne Hindistan’ın çıkarınadır. Yanlış hesaplar yüzünden ülkeler mahvoldu. Savaş asla çözüm değil. Ancak Hindistan bir adım atarsa buna karşılık veririz” diye konuştu. Hindistan’daki 6 hedefin ve 2 jetin vurulmasıyla ilgili “Tek neden, yapabileceklerimizi ve niyetimizi göstermekti” değerlendirmesi yapan Han, Hindistan’da kayıplara sebep olmayarak sorumlu davrandıklarını ifade etti.

Hindistan dosyayı geri gönderdi

Keşmir’de silahlı çatışmaların dün sabaha kadar sürmesine rağmen Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de, gerilimi düşürmeye yardımcı olacaksa, düşürülen uçaktan gözaltına alınan pilotu teslim edebileceklerini söyledi. Pakistan’da yayın yapan GEO TV’ye konuşan Kureyşi, Hindistan’ın 14 Şubat’taki terör saldırısıyla ilgi dosyayı kendilerine yeni gönderdiğini belirterek, “Henüz dosyayı inceleme şansım olmadı. Geçen akşam, kabine toplantısında parlamento liderleriyle kısa bir konuşma yaptık. Birleşik bir oturum yapılacak ve belirtmek isterim ki dosyayı açık bir yürekle inceleyeceğiz. Hindistan’ın dosyayı daha önce göndermiş olmasını dilerdim. İlk önce saldırı düzenleyip daha sonra dosyayı gönderdiler. Eğer ilk dosyayı göndermiş ve Pakistan’ın cevabını beklemiş olsalardı, saldırıya gerek kalmazdı” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:56
  1. Kureyşi
  2. Hindistan
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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