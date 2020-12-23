  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-12-23 17:22:54 -
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 142 vaka tespit edildi, toplam sayı 462 bin 814’e yükseldi.

Son 24 saatte 83 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 557’ye, iyileşenlerin sayısı da 415 bin 352’ye çıktı.

Pakistan’da 21 Aralık'ta, 36 gün sonra ilk defa günlük vakalar 2 binin altına düşmüştü.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte 7 bin 514 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 685 bin 639'a yükseldi.

Şimdiye kadar iyileşen kişi sayısı 558 bin 703 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 151 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Endonezya'da, virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 24 bin 408'e çıktı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 vakaları bugün 1348 artarak 98 bin 737'ye, aktif vakalar ise 18 bin 279'a yükseldi.

Bugün 710 kişi sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen kişi sayısı 80 bin 14'e çıktı.

Son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybederken, virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 444'e ulaştı.

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Hayri Cemaleddin, Malezya nüfusunun yüzde 70'ine bağışıklık kazandırma hedefi kapsamında, ABD'li ilaç firması Pfizer'dan ve Rusya'nın ürettiği Sputnik V aşılarından daha fazla aşı almak için girişimlerde bulunulacağını açıkladı.

Şimdiye kadar Pfizer ve İngiltere merkezli AstraZeneca firmalarından toplam 12,8 milyon doz aşı satın almak için anlaşmaya varılmıştı.

Söz konusu firmalardan gelecek aşıların, Malezya genelinde yüzde 40 oranında Kovid-19 bağışıklığı kazandırması hedefleniyor.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 271 artarak 207 bin 700’e, ölü sayısı 56 artışla 3 bin 82’ye yükseldi.

Son bir günde 33 bin 983 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 619 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sarmat füzesini aktif hale getiriyorlar! 10 tanesi ABD'yi haritadan yok edebilir
Dünya

Sarmat füzesini aktif hale getiriyorlar! 10 tanesi ABD'yi haritadan yok edebilir

Rusya'nın merak edilen kıtalararası balistik füzesi RS-28 Sarmat aktif hale getiriliyor. 10 adet Sarmat füzesinin ABD'yi yok edebileceği bel..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş ve parti kapatma açıklaması
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş ve parti kapatma açıklaması

AİHM’in eski HDP Eş Genel Başkanı PKK'lı Selahattin Demirtaş’la ilgili hak ihlali kararına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk yorum ..
Bakan Koca müjdeli haberi paylaştı: Türkiye'de sorun olmaktan çıktı!
Sağlık

Bakan Koca müjdeli haberi paylaştı: Türkiye'de sorun olmaktan çıktı!

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'nin attığı tweeti alıntılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kızamıkçığın Türkiye'de so..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay