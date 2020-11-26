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Aktüel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Aktüel

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:37:21 -
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 306 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 386 bin 198’e yükseldi.

Son 24 saatte 40 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 7 bin 843’e, iyileşenlerin sayısı 334 bin 392’ye çıktı.

Pakistan’da 13 gündür günlük vakalar, 2 binin üzerinde seyrediyor.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 917 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle toplam vaka sayısı 516 bin 753’e yükseldi.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 127 artarak 16 bin 352’ye, iyileşenlerin sayısı 3 bin 842 artarak 433 bin 649’a ulaştı.

Bu arada başkentteki Cakarta Eğitim Ajansı, 2021’de kentteki okulların yeniden yüz yüze eğitime açılması planı çerçevesinde gerekli hazırlıkların yapılmasını istedi.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 935 artarak toplam 60 bin 752'ye yükseldi.

Bugün 2 bin 555 vaka sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı 49 bin 56, aktif vakalar ise 11 bin 348 oldu.

Son 24 saatte 3 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 348'e ulaştı.

Öte yandan Başbakan Muhyiddin Yasin, Malezya'nın, Çin'in geliştireceği Kovid-19 aşısının öncelikli alıcılar listesine dahil edildiğini açıkladı.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 502 artarak 141 bine, virüse bağlı can kaybı sayısı 17 artışla 2 bin 66’ya yükseldi.

Son bir günde 42 bin 671 kişiye virüs testi yapılırken ülke genelinde 410 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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