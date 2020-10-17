  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Aktüel

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:16:23 -
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 575 yeni Kovid-19 vakasının belirlendiği, toplam vaka sayısının 322 bin 452’ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 638'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 306 bin 640 oldu.

Pakistan’da 9 bin 174 aktif vaka bulunuyor.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 301 artarak 357 bin 762’ye yükseldi.

Virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 84 artışla 12 bin 431’e, iyileşenlerin sayısı 4 bin 48 artışla 281 bin 592’ye ulaştı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 869 artışla toplam 19 bin 627'ye, aktif vakalar ise 6 bin 886'ya yükseldi.

Bugün 302 kişi sağlığına kavuşurken toplam iyileşen sayısı 12 bin 561'e çıktı.

Son 24 saatte 4 Kovid-19 hastasının hayatını kaybettiği Malezya'da toplam ölü sayısı 180'e ulaştı.

Öte yandan Kovid-19'a yakalanan bakan ile aynı ortamda bulunduğu gerekçesiyle 14 gündür ev karantinasında bulunan Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, karantinadan çıktı.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 623 artarak 93 bin 499’a, ölü sayısı 6 artışla 1684’e yükseldi.

Son bir günde 22 bin 635 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 148 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu Türkiye’yi Fransızlara şikayet etti
Siyaset

İmamoğlu Türkiye’yi Fransızlara şikayet etti

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ülkede demokrasinin işlemediğini iddia ederek Türkiye’yi Fransa basınına şikayet etti.
Türk istihbaratı BAE ajanını yakaladı!
Gündem

Türk istihbaratı BAE ajanını yakaladı!

Üst düzey bir Türk güvenlik yetkilisi, Türk istihbaratının, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Türkiye'deki Arap muhalifler hakkında bilg..
Ermenistan'ın sinsi planı devrede!
Dünya

Ermenistan'ın sinsi planı devrede!

İran'ın Hüdaferin ilçesinde 2 köye düşen roketlerle ilgili Azerbaycan açıklamada bulundu. Azerbaycan, Ermenistan'ın İran'a bilerek roket at..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay