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Dünya Pakistan duyurdu: Ateşkes yapıldı
Dünya

Pakistan duyurdu: Ateşkes yapıldı

Pakistan’da hükümet, Pakistan Talibanı ile tam ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 20:27:00 -
Pakistan duyurdu: Ateşkes yapıldı

Pakistan’da hükümet, Pakistan Talibanı (TTP) ile tam ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, TTP ile hükümet arasındaki görüşmelere ilişkin başkent İslamabad’da basın açıklaması yaptı.

Hüseyin, 1 Ekim’de Başbakan İmran Han’ın TTP ile görüşüldüğüne dair açıklamasına atıfta bulunarak, müzakerelerin o zaman başladığını ve iki tarafın da mutlak ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını aktardı.

Afganistan’daki Taliban yönetiminin müzakerelerde önemli bir rol oynadığını ifade eden Hüseyin, TTP ile hükümet arasındaki müzakerelerin Pakistan Anayasası ve hukukuna uygun şekilde olacağını kaydetti.

Hüseyin, müzakerelerdeki ilerlemeye bağlı olarak ateşkesin uzatılabileceğini dile getirirken, ateşkesin ne kadar süreceğine dair bilgi vermedi.

TTP'den ateşkese ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

The News gazetesindeki haberde, hükümetin, "TTP'yi ateşkes konusunda cesaretlendirmek için bazı örgüt mensuplarını serbest bıraktığı" iddia edilmişti.

5 Kasım’da yerel basındaki haberlerde, İslamabad yönetiminin, TTP'den silahlarını bırakmalarını ve teslim olmalarını istediği iddia edilmişti.

"Görüşmeler, Afganistan'da yapılıyor" iddiası

Dawn gazetesinin kaynaklara dayandırdığı haberinde ise TTP ile Pakistan arasındaki görüşmelerin, yüz yüze yapıldığı ve müzakerelerin Afganistan'ın Host vilayetinde sürdüğü iddia edilmişti.

Başbakan İmran Han, 1 Ekim'de, TTP'nin bazı gruplarıyla silah bırakmaya dair görüşmeler yaptıklarını, görüşmelerin Afganistan'da gerçekleşmesi anlamında Afgan Talibanı'nın da bu sürece yardımcı olduğunu söylemişti.

Aynı gün Hafız Gül Bahadır grubu, Pakistan ordusuyla anlaşmaya varıldığını ve bu kapsamda Güney Veziristan bölgesinde 20 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. 20 Ekim'de ateşkes süreci dolmasına rağmen bu sürecin uzatılıp uzatılmadığıyla ilgili bir bilgi paylaşılmamıştı.

2007'de 13 örgütün birleşmesiyle kurulan TTP, o tarihten bu yana Pakistan'da sivil ve askerleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

Pakistan'ın TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında 2014'ten bu yana 5 binden fazla TTP'li ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.​​​​​​​

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