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Gündem Pakistan, dost ülkelerle ilişkileri dengeli bir şekilde sürdürmek istiyor
Gündem

Pakistan, dost ülkelerle ilişkileri dengeli bir şekilde sürdürmek istiyor

Yeniakit Publisher
2023-12-21 07:03:00 -
Pakistan, dost ülkelerle ilişkileri dengeli bir şekilde sürdürmek istiyor

Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, İslamabad'ın tüm dost ülkelerle ilişkileri dengeli bir şekilde sürdürmek istediğini söyledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Munir, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD’nin başkenti Washington'da bir düşünce kuruluşunda yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile ilişkilerini geliştirmek istediğini ifade etti.

Munir, İslamabad'ın tüm dost ülkelerle ilişkileri dengeli bir şekilde sürdürmek istediğini dile getirerek, Pakistan’ın blok siyasetinden kaçındığını vurguladı.

İslamabad’ın kendisini bağlantı merkezi ve Orta Asya ve ötesine açılan bir kapı gibi geliştirmek istediğini belirten Munir, Pakistan’ın jeopolitik ve jeoekonomik açıdan önemli bir ülke olduğuna işaret etti.

Munir, ABD’de siyasi ve askeri yetkililerle yaptığı görüşmelerin çok olumlu geçtiğini sözlerine ekledi.

 
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bastan söylemistik, simdi baslarindakinin kukla bir amerikanci oldugunu, öncekisi amerikayi sevmedigi icin, indirdiler.
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