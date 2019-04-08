Pakistan Başbakanlık binasında yangın çıktı!

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan Başbakanlık binasında yangın çıktı. Başbakan İmran Han'ın güvenli bir şekilde binadan çıkarıldığı bildirildi.



İlk belirlemelere göre yangın, Pakistan Başbakanlık binasının 6. katında meydana gelen kısa devre nedeniyle çıktı.

Yangın kısa sürede yayılınca güvenlik görevlilerinin Başbakan İmran Han ve diğer personeli güvenli bir şekilde binadan tahliye ettiği bildirildi. Bölgeye 6 itfaiye aracı yönlendirildi. Herhangi bir kayıp bildirilmedi.

Başbakan Han'ın yangın çıktığı sırada önemli bir toplantıya başkanlık ettiği ve binadan ayrılmayı reddettiği de öne sürüldü.