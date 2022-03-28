Pakistan Başbakanı'nın 'Birleşik Cephe' çağrısına olumlu cevap

YENİ AKİT ANKARA

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın açılış oturumunda konuşan Pakistan Başbakanı İmran Han'ın "Birleşik Cephe" çağrısına HÜDAPAR Genel Merkezi'nden "Tüm ülkeler birlikte hareket etmeli" yanıtı geldi.

HÜDAPAR Genel Merkezi konuyla ilgili yazılı açıklamasında şunları belirtti:

"İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın açılış oturumunda konuşan Pakistan Başbakanı İmran Han, “1,5 milyarız ancak açık adaletsizliğe karşı sesimizi yükseltemiyoruz.’’ demiş ve İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki ülkelerin kendi aralarında bölündüğünü, Batılıların bunu bilip kullandığını ifade etmiştir. İmran Han’ın dünyanın her yerinde İslam düşmanlarının tacizlerine maruz kalan, kaynakları sömürülen ve katliama uğrayan Müslümanlara yönelik zulmün durdurulması için yaptığı ‘birleşik cephe’ çağrısı kıymetlidir.

"Müslümanlara yönelik hak ihlallerinin sona erdirilmesi için çalışılmalıdır"

Müslümanların problemlerine karşı bugüne kadar fiili bir adım atmayan İslam İşbirliği Teşkilatı artık kuruluş misyonuna uygun olarak hareket etmelidir. Teşkilat bünyesindeki İslam ülkelerinin kendi aralarında yaşadığı sorunlar, Müslümanların ortak çıkarlarının önüne geçmemeli, Müslümanlara yönelik hak ihlallerinin sona erdirilmesi için çalışılmalıdır. Bu doğrultuda ilk olarak İslam ülkelerindeki çatışmaların sona erdirilmesi sağlanmalı, İslam dünyasının kalkınması için teşkilat bünyesindeki tüm ülkeler birlikte hareket etmelidir."