Pakistan Başbakanı Şerif: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan'daki sel felaketinin yol açtığı zararın on milyarlarca dolara ulaşmasının öngörüldüğünü belirterek "Türkiye'nin desteği, iki ulus arasındaki tarihi kardeşlik bağlarının ve zor zamanlarda birbirlerine destek olma konusundaki ortak kararlılığın bir yansıması olmuştur." ifadesini kullandı. Şerif, yardımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Şerif, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı'na katılımı vesilesiyle gündeme ilişkin konuları AA muhabirine yazılı olarak değerlendirdi.

ŞİÖ'ye üye devletler ortak çaba gösteriyor

ŞİÖ'nün önemini, Pakistan'ın Semerkant'ta düzenlenen bu zirveden beklentilerini ve Pakistan'ın ŞİÖ içindeki rolüne değinen Şerif, ŞİÖ'ye üye devletlerin, bölgesel güvenlik tehditlerini ve zorlukları ele almak için ortak çaba üstlendiğini kaydetti. Şerif, terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılıkla mücadelenin, ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı (RATS) sayesinde üyeler arasındaki güvenlik iş birliğinin temelini oluşturduğunu belirtti.

"Daha fazla inisiyatif alınacaktır"

ŞİÖ'nün sosyoekonomik kalkınma gündeminin son yirmi yılda kapsamlı hale geldiğini söyleyen Şerif, "ŞİÖ liderleri, yıllık zirvelerinde, yeni fırsatlara ve ortaya çıkan zorluklara yanıt olarak ticaret, ulaşım bağlantısı, endüstriyel iş birliği, enerji, gıda, güvenlik ve iklim değişikliği gibi çeşitli alanlarda girişimlerde bulundular. Pakistan, ŞİÖ bölgesinin ekonomik kalkınmasının yanı sıra, bölgesel barışı sağlamak için de ortak çabaya katkı sunuyor. Semerkant zirvesinde bu yönde daha fazla inisiyatif alınacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Şerif, Pakistan'ın, ŞİÖ kapsamındaki ekonomik gündemin somut eylemlere dönüştürülmesi gerektiği görüşünde olduğunun altını da çizdi.

"Devasa yıkım akıl almaz boyutta"

Pakistan'ın sel felaketinin neden olduğu zorluklarla mücadelesini de değerlendiren Şerif, "Ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen devasa yıkım akıl almaz boyutta. Benzeri görülmemiş, 'steroidler üzerindeki muson' olarak tanımlanan ve 'süper sellere' yol açan felaket, 33 milyonu aşkın insanı etkiledi. Sindh ve Belucistan'dan sonra Hayber Pahtunhva, Azad Cammu Keşmir bölgesi ve Gilgit-Baltistan bölgesinde sel felaketinin yol açtığı yıkıma tanık olduk." ifadelerini kullandı.

"Pakistan'ın üçte biri sular altında"

Şerif, ülkesinde her 7 kişiden birinin bu felaketten etkilendiğini, yüzlercesi çocuk olmak üzere 1400'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini belirterek "Pakistan'ın üçte biri sular altında." dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum"

Türkiye'nin Pakistan'daki sel felaketi nedeniyle gösterdiği dayanışma hakkındaki soruya yanıt veren Şerif, ülkesinin benzeri görülmemiş bir iklim kaynaklı felaketle karşı karşıya olduğunu, sellerin Pakistan'ın üçte birini etkilediğini, can kayıplarına ve altyapıda büyük hasarlara neden olduğunu kaydetti.

Pakistan Başbakanı Şerif, sel felaketi nedeniyle uluslararası toplumun verdiği desteği takdir ettiğini belirterek "Özellikle Türkiye'nin bize yardım elini uzatmada ve destek sağlamadaki rolünden bahsetmek isterim. Bu konudaki kişisel ilgisinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin desteği, iki ulus arasındaki tarihi kardeşlik bağlarının ve zor zamanlarda birbirlerine destek olma konusundaki ortak kararlılığın bir yansıması olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Pakistan, Türkiye'yi her zaman kardeş bir millet olarak görmüştür"

Türkiye-Pakistan ilişkileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile zirvedeki görüşmesi hakkındaki soruya ilişkin Şerif, "Pakistan, Türkiye'yi her zaman kardeş bir millet olarak görmüştür. Her zaman bağlarımızı her alanda daha da güçlendirmek için çaba sarf ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Şerif, Başbakanlık görevini üstlendikten hemen sonra ilk yurt dışı ziyaretlerinden birinin Türkiye'ye olduğunun altını çizerek o zamandan bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çeşitli konularda sürekli temas halinde olduğunu vurguladı.

Pakistan Başbakanı Şerif, öte yandan Türkiye-Pakistan 7. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısı için Erdoğan'a Pakistan'ı ziyaret etme davetinde bulunduğunu belirterek kendisini İslamabad'da ağırlamayı dört gözle beklediğini ifade etti.