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Pakistan Başbakanı iyice sapıttı!

Pakistan Başbakanı İmran Han, katıldığı bir konferansta yaptığı açıklamayla büyük tepki çekti. İmran Han, 'Hz. İsa'nın aslında hiç var olmadığını' söyledi.

23 Kasım 2018 Cuma 18:35
Pakistan Başbakanı iyice sapıttı!

Pakistan Başbakanı İmran Han, katıldığı konferansta 'Hz. İsa'nın aslında hiç var olmadığını' açıkladı.

Hz. Muhammed'in doğum yıldönümü kutlamaları için düzenlenen konferansın açılış toplantısında katılan Han, konuşmasına Hz. Muhammed'i anlatarak başladı ve daha sonra tarih kitaplarının hiçbirinde Hz. İsa'dan bahsedilmediğini söyledi.

'Cahil' olarak yorumlandı

Konuşma videosu internette yayılan Han, eleştirilerin hedefi oldu.

Kullanıcılar konuşmaların şoke edici olduğunu söylerken bazıları da Han'ı 'cahil' olarak nitelendirdi ve İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'da da İsa'dan bahsedildiğini belirttiler.

Bazı kullanıcılar ise çoğunluğun Müslüman olduğu bir ülkede yapılan bu konuşmanın Hristiyan toplulukları inciteceğini söyledi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 18:35
  1. Pakistan
  2. İmran Han

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