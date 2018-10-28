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Pakistan Başbakanı Han: Türkiye emperyalizme boyun eğmedi!

Pakistan Başbakanı Han, 29 Ekim mesajında,"Türk halkının o günkü cesareti bugün hala hürriyet aşığı insanlarda yankı buluyor" ifadelerine yer verdi.

28 Ekim 2018 Pazar 14:38
Pakistan Başbakanı Han: Türkiye emperyalizme boyun eğmedi!

İmran Han, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Pakistan halkı, hükümeti ve kendi adıma Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü gibi hayırlı bir günü kutlamaktan, Türk halkı ve hükümetini tebrik etmekten mutluluk duyuyorum" değerlendirmesini yaptı.

EMPERYALİZME BOYUN EĞMEYEN MİLLET

Türkiye Cumhuriyeti'nin, emperyalizme ve kolonyalizme boyun eğmeyen bir milletin ihya ettiği bir devlet olduğunu kaydeden Han, "Türk halkının o günkü cesareti bugün hala hürriyet aşığı insanlarda yankı buluyor" ifadelerine yer verdi.

ATALARIMIZIN TÜRKLERİN YANINDA OLMASI BÜYÜK BİR GURUR

Han, Kurtuluş Savaşı'nda Alt Kıta Müslümanlarının Türk halkına verdiği desteğe de değinerek, "Atalarımızın, Türk kardeşlerimizin ulusal mücadelesinde onların yanında olması bizim için büyük bir gurur. Türk kardeşlerimizi de aynı şekilde yaşadığımız tüm zorluklarda yanımızda görüyoruz. Bu destek ve dostluk aynı kültür, inanç ve tarihe dayanıyor" dedi.

ÇOK YAŞA TÜRKİYE!

Türkiye'nin son dönemde uluslararası arenada üstlendiği rolün Pakistan'a mutluluk verdiğini belirten Han, "İleri görüşlü Türk liderliği sayesinde Türkiye farklı alanlarda ilerleme kaydetti. Böylece Pakistan ve Türkiye'nin benzersiz dostluğu da daha fazla güçlendi" ifadelerini kullandı.

Han, iki ülke ilişkilerinin daha da güçlenmesi, gelişmesi ve farklı alanlara yayılmasını ümit ettiğini vurguladı.

Han mesajını "Çok yaşa Türkiye, yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği" sözleriyle tamamladı

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 14:38
  1. pakistan
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  4. İmran Han
  5. DÜNYA Haberleri

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