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Aktüel

Pakistan askeri sınır ötesi saldırıda öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-29 11:33:56 -
Pakistan askeri sınır ötesi saldırıda öldü

KARAÇİ (AA) - Pakistan ordusuna mensup bir askerin, Afganistan tarafından teröristlerin sınır karakoluna düzenledikleri saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Afganistan sınırındaki Bajur bölgesinde sınır karakoluna hududun diğer tarafından saldırı gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerin sınır karakoluna saldırıları sonucu bir askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı'nın (TTP) güvenlik güçlerine saldırılar düzenlemek için sınırın diğer tarafında kamplar kurduğunu öne sürüyor.

TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014 yılından bu yana 5 binden fazla militan etkisiz hale getirilirken, hava saldırısı, çatışma ve kara mayınlarının patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Analitik Destek ve Yaptırımları İzleme Ekibi tarafından 26 Temmuz’da yayımlanan raporda, Afganistan'da gizlenen 6 binden fazla Pakistanlı militanın çoğunun TTP mensubu olduğu vurgulanmıştı.

Afganistan-Pakistan sınırı, Veziristan ve Aşiretler Bölgesi'nde etkili olan TTP, 2007 yılında 13 örgütün birleşmesiyle kuruldu.

Örgüt kendisine amaç olarak Pakistan'da şeriat hükümlerini uygulamayı ve ABD'nin Afganistan operasyonuna karşı çıkmayı belirledi.

TTP, 2008'de Pakistan tarafından yasaklı örgüt olarak belirlendi, 2014'te başlayan Zarb-e Azb askeri operasyonuyla da Pakistan sınırları dışına çıkarıldı.

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