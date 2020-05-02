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Dünya

Pakistan askeri, Hint ateşine karşılık verdi: 2 ölü 1 yaralı!

Pakistan ordusunun, Keşmir'deki Kontrol Hattı'nın Hindistan tarafından açılan ateşe karşılık vermesi sonucu 2 Hint askeri öldü, biri yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 16:24:00 - 2020-05-02 16:49:47
Pakistan askeri, Hint ateşine karşılık verdi: 2 ölü 1 yaralı!

Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, Keşmir'i ikiye bölen Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafından Uri Askeri Üssü'ne yapılan havan atışları sonucunda 2 askerin öldüğü bir askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, bu saldırı 2003 yılında varılan ateşkes anlaşmasının ihlali olarak değerlendirilirken, Hint askerlerinin dün açtığı ateşte ise bir sivil ölmüş, bir sivil yaralanmıştı.

 

 

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